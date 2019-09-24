Баальбек: циклопический объект и много вопросов.

24 сентября, 11:07
Итак, храмовый комплекс Баальбек, Ливан. Взять с собой воды литр минимум, помазаться кремом от солнечных поцелуев, лучше в шортах и лёгкой майке, плюс силу воли гулять там два-три-четыре часа, плюс силу внимания потреблять информацию в невозможно огромных количествах... размером, наверное, с Южный камень (о нём будет позднее). А информации здесь есть весьма и обильно. Готовы? Вам сюда - вверх по лестнице.
1.
Наверное, не стоит размазывать кашу по тарелке, а сразу рассказать следующее. Вернее, просто дублирую рассказы нашего гида Ольги (причём интернеты частично подтверждают), что:
1. Баальбек - удивительное место, про которое никто не знал (никаких
фоток документов глиняных клинописей не осталось). Вроде бы впервые про этот загадочный проект узнал тот самый Александр Македонский, покорив местных канаанцев (ханаанцев) - как тогда это правильно произносилось? Кто же теперь знает...
// у нашего директора по региону META (Middle East - Turkey - Africa) фамилия именно такая: Kanaan. Он ливанец. Во как бывает.
Вот так бывает, что некоторые офигительные по размерам и значимости события происходят совершенно незаметно для
мировых сми документальной истории. Как, зачем, кто построил основание античного комплекса Баальбек - современным историкам это совершенно как вилами по туману... а ещё и в 3Д-очках, ага. Ничего вообще неизвестно, непонятно, даже внятных гипотез нет ни одной. Как так? И вообще.
А далее будет не менее забавная история.
Если кто за ворохом моих слов забыл канву, то она такая: сначала здесь появилось каменное рукотворное основание. Платформа. Сколько этому фундаменту тысяч лет? Когда сюда затащили и притёрли друг к дружке гигантские трилитоны - тоже пока никто не ответил. Но есть и вторая история.
2. На древней каменной платформе построили римский храмовый комплекс. Обалденных размеров. Масштабы тоже зашкаливают. Вы помните про греческий Парфенон? Так вот, он по размерам всего чуть больше местного "малого храма".
Ещё раз. Местный "малый храм" по размерам с Парфенон - нормально?
А теперь с самого начала. И внимательно. Мы пойдём гулять по совершенно уникально-обалденному сооружению. Ну пошли.. ->
Храмовый комплекс Баальбека начинается входной колоннадой. За ней следует шестигранный(!) двор, затем выход на главную площадь. Древнему путешественнику открывался божественный вид на храм Юпитера (увы, только шесть колонн осталось от этого мегасооружения). А слева и чуть внизу стоял храм... историки до сих пор спорят. Не то Бахусу (не верю, хоть и дружу), а скорее всего - Иштар. Или Афродите? Или же Венере? Кто же его знает как именно тогда величали друг дружку местные боги. Мне было бы любопытно, но как же добыть это древнее знание?
Но пора переходить к третьему вопросу, который не менее важен первых двух.
3. Кто построил это гигантское сооружение на не менее гигантских и уже тогда неизмеримо древних камнях баальбекской платформы - а? Очевидный ответ - римляне. Поскольку эти территории в те времена нулевых годов и столетия вокруг этого календаря, всё это было под римским управлением.
Так вот - здесь и главная загвоздка! Римская империя...
Ай, не могу не переключиться на лирическую струну своего настроения.
Римская империя времени упадка
сохраняла видимость твердого порядка:
Цезарь был на месте, соратники рядом,
жизнь была прекрасна, судя по докладам.
(с) Булат Окуджава.
2.
Если вы не обратили внимание на последнюю строчку приведённой цитаты, то это вы зря не обратили. Вот она: "судя по докладам". Так вот, вопрос такой:
3.1. Римская империя была вполне себе нормальной бюрократической структурой, в которой ни один сестерций не проходил мимо учёта и контроля. Так вот, про строительство храмов в Баальбеке римским архивам не известно ничего. Вообще ничего! То есть, сей проект, который имеет всяческие римские аттрибуции, он прошёл мимо римского имперского бюджета. О как!
Ещё раз:
- проект в римское время и под Римской империей.
- проект безумно дорогой и по инвестициям перекрывает или по крайней мере соперничает с прочими римскими проектами того времени.
- в архивах ни-че-го.
Прикольненько? Это примерно как сейчас построить туннель Магадан-Анкоридж, и чтобы про это никто даже не мяукнул.
Ну, я вас завёл? Раскраснелись? Зачесалось? :) Пойдём погуляем по местным объектам времён былых проектов // о, опять на поэзию потянуло...
Прогулка по платформе, здесь был входной шестиугольный дворик. Ещё раз: это маленький крытый(?) "дворик". Вид дворика из центра и направо:
3.
Выходим на площадь. И вообще в разные стороны...
4.
Там стоял главный храм. Храм Юпитера.
5.
А это со стороны входа - вид на малый храм. (Иштар? Венеры? Бахуса? - кто же знает как там нравы нравились по ходу строительства)
6.
А вот это совершенно гранитные колонны, которые совершенно не формата местных каменоломен, где только песчаник. Скорее всего, эти конструкции доставлены из древнего Египта. Что интересно, про этот контракт и логистику римские гроссбухи тоже ничего не объясняют. Нифига себе секретный проектик был...
7.
И вот так далее. Оцените масштабы ручной каменной работы:
8.
От храма Юпитера осталось только шесть колонн. Время, землетрясения и прочие стихии - они потихоньку обнуляют пассионарные порывы прошлых цивилизаций. Между прочим, в одной из зарисовок позапрошлого(?) века этих колонн было девять! То есть, три грохнулись при очередном землетрясении. Ай, как же так...
9.
Но уже пора спускаться к "малому храму". Который не то Иштар, не то Венера, не то Бахус. Но всё равно там пахнет излишествами и развратом, нам - туда! :)
10.
Но перед погружением в бездну всякого этого, я предлагаю посмотреть и оценить масштабы древних свершений. Если верить реконструкциям, то это всё здесь выглядело примерно вот так:
11.
Крупным планом. Платформа, Храмы, Комплекс:
12.
Я не исключаю, что немного переборщил с аурой от тех событий и чрезмерным поклонением историческим подвигам древних многочисленных гераклов, которые всё это здесь притащили, обтесали, подогнали и соорудили. Посему, наверное, надо этот торт-коктейль историй делать слоями. Вот так: восторг - холодный душ - восторг - потом ещё раз душ, и так далее. Очередь чего сейчас наступила? Ага, включаем холодную воду. По-баальбекски :)
Холодный душ будет освежающий, но краткий. Это вот так. Руины Баальбека были забыты и заброшены на сотни лет (подробности в интернетах по ссылкам выше). Причём настолько всё плохо было, что уровень земли, песка и прочего мусора засыпал руины Баальбека чуть ли не "по пояс"! А вернее - именно так. По пояс. Вот такие руины. И если к ним присмотреться...
13.
Если присмотреться, то на уровне нескольких метров над землёй там всё ещё красавятся подписи древних "вася был здесь" =>
14.
Да-да. Уровень местного грунта тогда закрывал (и этим спас) древние руины. Тогдашние туристы видели только верхушки торчащих из грунта древних строений.
// А ведь эти храмы, стены, строения - их заносило песком, грязью, год за годом, веками, поколениями живших здесь народов - а им было не до этого. Интересно, а почему? Почему и как? А вдруг мы тоже сейчас проживаем и коптим небо рядом с чем-то очень и очень важным, перед чем в будущем будут преклоняться наши разные потомки, а мы сейчас на это кладём и не уважаем? Ведь это же возможно?
Вот эти подписи "вася и миша были здесь"... в 1884м году. Огого... Интересно, им
в раю-аду до сих пор за эту надпись стыдно?
Надписи на этих древних камнях выдерживают любые письменности. Арабскую вязь,
15.
.. и рядом греческие откровения.. 1886 года.
16.
А теперь от депрессисного и ужасного - вернёмся обратно к позитивному слою нашего существования. Назад-назад! - к великому, прекрасному, но, увы, не всегда вечному. Храм Богини!
// Сами понимаете, что все предположения условны. Главный храм (разрушенный) на главном фундаменте - он был однозначно мужской темы, главенствующей в те древние времена. А вот про всё остальное можно только делать косвенные предположения. Что более всего привлекало тогдашнего местного "Юпитера" - растворы или девки? Кто же знать может... К тому же проект строительства был длиннющий, интересы очередных "юпитеров" могли фокусироваться в разные плоскости.
Короче, к чертям все условности. Административным ресурсом будем считать этот исторически-культурный объект храмом Венеры! И всё на этом.
17.
Обратите внимание, что построенное две тысячи (2000) лет назад - оно ровно и вертикально стоит на том же самом месте!
18.
Немного порушенное, но там же! И вертикально же!
19.
Входная лестница в храм:
20.
Многое обрушилось. Но ведь не всё! Вот - замыкающий камень всё ещё на месте.
21.
Вот он - две тысячи лет висит над входной дверью. Хотя ведь, двери уже давно и нет.
22.
Но стены храма всё ещё стоят! Уже две (ДВЕ) тысячи (ТЫСЯЧИ) лет!!! А вы (мы) можете (сможем) построить что-то такое, что будет стоять (пусть даже частично разрушенное) - ещё две тысячи лет??
23.
Главный зал. К чему слова. Здесь надо быть лично и самостоятельно.
24.
И кто же это на самом деле всё построил? Куда сгинули древние гениальные строители, архитекторы, инвесторы... А?
25.
Куда уехали те, что делал вот это:
26.
Где эти волшебники? Почему эти технологии исчезли, насколько это тормознуло развитие человечества? Почему?
27.
28.
Посмотрите на эти формы. Это строили две тысячи лет тому назад. Эти конструкции, эти проточенные рельефы...
29.
30.
Афродита? - кто же знает...
31.
А для охлаждения перегретого сознания - вот ещё кубик льда в виде картинки с реконструкцией и попыткой объяснения. Ага, да всё равно никто ничего про это не знает. Как? Зачем? Почему? Чей бюджет?... Всё это совершенно никому неизвестно никак.
32.
Баальбек, Малый храм.
33.
34.
35.
Всё что выше - это был осмотр больших форматов. Теперь же можно присмотреться и к деталям. А они здесь обалдительные! Резьба по камню... мастера тех времён были абсолютно волшебными! Причём в не самом мягком материале. Поскольку этот резной камень до сих пор (уже две тысячи этих) сохранился! При всяческой природной и антропогенной агрессии. И эти каменные кружева (о! это действительно кружева!) - они здесь и вот так - смотрите!
Иногда палец можно просунуть под-внутрь этого изделия.. (ещё раз, пардон, этой штуке две тысячи лет, а она здесь просто на земле валяется..)
36.
Резные... улыбашки :) С тех же времён.
37.
Это с крыши отвалилось... и не разрушилось!! Эти львы были водостоками когда-то. В те времена, когда храм был, вода стекала с крыши, оттуда по водостокам - и в пасть к этому льву. Примерно вот так по идее должно было происходить.
38.
Да, лев именно такой! И резьба вокруг:
39.
Ещё раз: лев, резьба, декорации. Охренительной мощи проект!
40.
Сами посмотрите - насколько тонки и изящны линии этого камня! Там видны листья винограда, птицы, как же надо было любить свою работу, чтобы творить такое!!
41.
А вот и "замыкающий камень" висит и всё ещё замыкает. Но, если честно, немного некомфортно под ним стоять. Сразу хочется подвинуться или туда, или же сюда. Но строго поперёк!
42.
Ещё одна непонятка - лестницы. Кто и когда их соорудил? Они родственники трёхкаменному героизму неолита? Или же были сооружены в более современные времена? Кто же это знает... Увы, мы - нет. Да, мы - нет. Но ступеньки абсолютно роскошны.
43.
Вот эти ступеньки сложены из компонентных блоков, примерно таких:
44.
Но размер этих ступенек тоже - ай! Неужели древние цивилизации могли строить такое из вот такого размера запчастей? Как??
45.
Неужели эти обломки просто забраковали и выкинули?? Ой...
46.
Короче, здесь какой-то праздник гигантизма и возвеличивания размеров. Вот ещё один пример, просто рядом с главной платформой, на которой храмы.
47.
Если вниз со стены посмотреть, то там вот такие блоки - как на верхней фотке. Но только не один блок, а... Башню немного скручивает. Ведь каждый такой блок весит.. ой сколько многотонн. А здесь их - целый забор!
48.
Да-да-да! Здесь эти многотонны откуда-то выпиливали, проворачивали, протаскивали, ориентировали, укрепляли - как?? Кто и когда?? Ай, челюсть выпадает уже в который раз...
49.
Сколько здесь таких мега-блоков? Не очень понятно. Поскольку они здесь практически везде. Вот, просто гуляя по местным комплексам - под ногой оказывается очень большой камень.
50.
Ой-ой, он не один такой "очень большой", тут целая конструкция (при этом большие камни внизу метров на 10 ниже этой стены):
51.
Вот такие "малышки". Здесь, на 10-15 метров выше остального грунта. Насколько они были выше в те древние времена строительства - кто же это угадает?
52.
А вот совершенно уникальная картинка. Камушек и ступеньки. Кх-кхм.... Ступеньки = однозначный новодел (так нам сразу и сказали). А вот камушек рядом... В современном мире перетащить такой объект целиком потребует усилий невозможных масштабов. Теоретически-технически всё возможно. Но - как?
53.
Вот эти "средние блоки". Как и каким образом они здесь?? А как там появились "большие блоки"???
54.
Ой, загадки. Непонятки и вообще. А теперь в качестве гарнира, рекламной паузы, что там ещё пригодится...
Каким-то образом, по непонятной причине... Под краями платформы есть туннели. Загадочные конструкции, но они - там. И сейчас там можно остыть от верхней жары, забежать в напиточную, слить в отливочной, и просто по сторонам посмотреть. Эти туннели здесь с самых первых времён! Когда строили платформу, когда вкрючивали в стены трилитоны. Ай!
55.
Эти камни с тех времён:
56.
Это не конец истории. Дальше будет и покруче!
Остальные фотки из Баальбека здесь.
1.
Наверное, не стоит размазывать кашу по тарелке, а сразу рассказать следующее. Вернее, просто дублирую рассказы нашего гида Ольги (причём интернеты частично подтверждают), что:
1. Баальбек - удивительное место, про которое никто не знал (никаких
// у нашего директора по региону META (Middle East - Turkey - Africa) фамилия именно такая: Kanaan. Он ливанец. Во как бывает.
Вот так бывает, что некоторые офигительные по размерам и значимости события происходят совершенно незаметно для
А далее будет не менее забавная история.
Если кто за ворохом моих слов забыл канву, то она такая: сначала здесь появилось каменное рукотворное основание. Платформа. Сколько этому фундаменту тысяч лет? Когда сюда затащили и притёрли друг к дружке гигантские трилитоны - тоже пока никто не ответил. Но есть и вторая история.
2. На древней каменной платформе построили римский храмовый комплекс. Обалденных размеров. Масштабы тоже зашкаливают. Вы помните про греческий Парфенон? Так вот, он по размерам всего чуть больше местного "малого храма".
Ещё раз. Местный "малый храм" по размерам с Парфенон - нормально?
А теперь с самого начала. И внимательно. Мы пойдём гулять по совершенно уникально-обалденному сооружению. Ну пошли.. ->
Храмовый комплекс Баальбека начинается входной колоннадой. За ней следует шестигранный(!) двор, затем выход на главную площадь. Древнему путешественнику открывался божественный вид на храм Юпитера (увы, только шесть колонн осталось от этого мегасооружения). А слева и чуть внизу стоял храм... историки до сих пор спорят. Не то Бахусу (не верю, хоть и дружу), а скорее всего - Иштар. Или Афродите? Или же Венере? Кто же его знает как именно тогда величали друг дружку местные боги. Мне было бы любопытно, но как же добыть это древнее знание?
Но пора переходить к третьему вопросу, который не менее важен первых двух.
3. Кто построил это гигантское сооружение на не менее гигантских и уже тогда неизмеримо древних камнях баальбекской платформы - а? Очевидный ответ - римляне. Поскольку эти территории в те времена нулевых годов и столетия вокруг этого календаря, всё это было под римским управлением.
Так вот - здесь и главная загвоздка! Римская империя...
Ай, не могу не переключиться на лирическую струну своего настроения.
Римская империя времени упадка
сохраняла видимость твердого порядка:
Цезарь был на месте, соратники рядом,
жизнь была прекрасна, судя по докладам.
(с) Булат Окуджава.
2.
Если вы не обратили внимание на последнюю строчку приведённой цитаты, то это вы зря не обратили. Вот она: "судя по докладам". Так вот, вопрос такой:
3.1. Римская империя была вполне себе нормальной бюрократической структурой, в которой ни один сестерций не проходил мимо учёта и контроля. Так вот, про строительство храмов в Баальбеке римским архивам не известно ничего. Вообще ничего! То есть, сей проект, который имеет всяческие римские аттрибуции, он прошёл мимо римского имперского бюджета. О как!
Ещё раз:
- проект в римское время и под Римской империей.
- проект безумно дорогой и по инвестициям перекрывает или по крайней мере соперничает с прочими римскими проектами того времени.
- в архивах ни-че-го.
Прикольненько? Это примерно как сейчас построить туннель Магадан-Анкоридж, и чтобы про это никто даже не мяукнул.
Ну, я вас завёл? Раскраснелись? Зачесалось? :) Пойдём погуляем по местным объектам времён былых проектов // о, опять на поэзию потянуло...
Прогулка по платформе, здесь был входной шестиугольный дворик. Ещё раз: это маленький крытый(?) "дворик". Вид дворика из центра и направо:
3.
Выходим на площадь. И вообще в разные стороны...
4.
Там стоял главный храм. Храм Юпитера.
5.
А это со стороны входа - вид на малый храм. (Иштар? Венеры? Бахуса? - кто же знает как там нравы нравились по ходу строительства)
6.
А вот это совершенно гранитные колонны, которые совершенно не формата местных каменоломен, где только песчаник. Скорее всего, эти конструкции доставлены из древнего Египта. Что интересно, про этот контракт и логистику римские гроссбухи тоже ничего не объясняют. Нифига себе секретный проектик был...
7.
И вот так далее. Оцените масштабы ручной каменной работы:
8.
От храма Юпитера осталось только шесть колонн. Время, землетрясения и прочие стихии - они потихоньку обнуляют пассионарные порывы прошлых цивилизаций. Между прочим, в одной из зарисовок позапрошлого(?) века этих колонн было девять! То есть, три грохнулись при очередном землетрясении. Ай, как же так...
9.
Но уже пора спускаться к "малому храму". Который не то Иштар, не то Венера, не то Бахус. Но всё равно там пахнет излишествами и развратом, нам - туда! :)
10.
Но перед погружением в бездну всякого этого, я предлагаю посмотреть и оценить масштабы древних свершений. Если верить реконструкциям, то это всё здесь выглядело примерно вот так:
11.
Крупным планом. Платформа, Храмы, Комплекс:
12.
Я не исключаю, что немного переборщил с аурой от тех событий и чрезмерным поклонением историческим подвигам древних многочисленных гераклов, которые всё это здесь притащили, обтесали, подогнали и соорудили. Посему, наверное, надо этот торт-коктейль историй делать слоями. Вот так: восторг - холодный душ - восторг - потом ещё раз душ, и так далее. Очередь чего сейчас наступила? Ага, включаем холодную воду. По-баальбекски :)
Холодный душ будет освежающий, но краткий. Это вот так. Руины Баальбека были забыты и заброшены на сотни лет (подробности в интернетах по ссылкам выше). Причём настолько всё плохо было, что уровень земли, песка и прочего мусора засыпал руины Баальбека чуть ли не "по пояс"! А вернее - именно так. По пояс. Вот такие руины. И если к ним присмотреться...
13.
Если присмотреться, то на уровне нескольких метров над землёй там всё ещё красавятся подписи древних "вася был здесь" =>
14.
Да-да. Уровень местного грунта тогда закрывал (и этим спас) древние руины. Тогдашние туристы видели только верхушки торчащих из грунта древних строений.
// А ведь эти храмы, стены, строения - их заносило песком, грязью, год за годом, веками, поколениями живших здесь народов - а им было не до этого. Интересно, а почему? Почему и как? А вдруг мы тоже сейчас проживаем и коптим небо рядом с чем-то очень и очень важным, перед чем в будущем будут преклоняться наши разные потомки, а мы сейчас на это кладём и не уважаем? Ведь это же возможно?
Вот эти подписи "вася и миша были здесь"... в 1884м году. Огого... Интересно, им
Надписи на этих древних камнях выдерживают любые письменности. Арабскую вязь,
15.
.. и рядом греческие откровения.. 1886 года.
16.
А теперь от депрессисного и ужасного - вернёмся обратно к позитивному слою нашего существования. Назад-назад! - к великому, прекрасному, но, увы, не всегда вечному. Храм Богини!
// Сами понимаете, что все предположения условны. Главный храм (разрушенный) на главном фундаменте - он был однозначно мужской темы, главенствующей в те древние времена. А вот про всё остальное можно только делать косвенные предположения. Что более всего привлекало тогдашнего местного "Юпитера" - растворы или девки? Кто же знать может... К тому же проект строительства был длиннющий, интересы очередных "юпитеров" могли фокусироваться в разные плоскости.
Короче, к чертям все условности. Административным ресурсом будем считать этот исторически-культурный объект храмом Венеры! И всё на этом.
17.
Обратите внимание, что построенное две тысячи (2000) лет назад - оно ровно и вертикально стоит на том же самом месте!
18.
Немного порушенное, но там же! И вертикально же!
19.
Входная лестница в храм:
20.
Многое обрушилось. Но ведь не всё! Вот - замыкающий камень всё ещё на месте.
21.
Вот он - две тысячи лет висит над входной дверью. Хотя ведь, двери уже давно и нет.
22.
Но стены храма всё ещё стоят! Уже две (ДВЕ) тысячи (ТЫСЯЧИ) лет!!! А вы (мы) можете (сможем) построить что-то такое, что будет стоять (пусть даже частично разрушенное) - ещё две тысячи лет??
23.
Главный зал. К чему слова. Здесь надо быть лично и самостоятельно.
24.
И кто же это на самом деле всё построил? Куда сгинули древние гениальные строители, архитекторы, инвесторы... А?
25.
Куда уехали те, что делал вот это:
26.
Где эти волшебники? Почему эти технологии исчезли, насколько это тормознуло развитие человечества? Почему?
27.
28.
Посмотрите на эти формы. Это строили две тысячи лет тому назад. Эти конструкции, эти проточенные рельефы...
29.
30.
Афродита? - кто же знает...
31.
А для охлаждения перегретого сознания - вот ещё кубик льда в виде картинки с реконструкцией и попыткой объяснения. Ага, да всё равно никто ничего про это не знает. Как? Зачем? Почему? Чей бюджет?... Всё это совершенно никому неизвестно никак.
32.
Баальбек, Малый храм.
33.
34.
35.
Всё что выше - это был осмотр больших форматов. Теперь же можно присмотреться и к деталям. А они здесь обалдительные! Резьба по камню... мастера тех времён были абсолютно волшебными! Причём в не самом мягком материале. Поскольку этот резной камень до сих пор (уже две тысячи этих) сохранился! При всяческой природной и антропогенной агрессии. И эти каменные кружева (о! это действительно кружева!) - они здесь и вот так - смотрите!
Иногда палец можно просунуть под-внутрь этого изделия.. (ещё раз, пардон, этой штуке две тысячи лет, а она здесь просто на земле валяется..)
36.
Резные... улыбашки :) С тех же времён.
37.
Это с крыши отвалилось... и не разрушилось!! Эти львы были водостоками когда-то. В те времена, когда храм был, вода стекала с крыши, оттуда по водостокам - и в пасть к этому льву. Примерно вот так по идее должно было происходить.
38.
Да, лев именно такой! И резьба вокруг:
39.
Ещё раз: лев, резьба, декорации. Охренительной мощи проект!
40.
Сами посмотрите - насколько тонки и изящны линии этого камня! Там видны листья винограда, птицы, как же надо было любить свою работу, чтобы творить такое!!
41.
А вот и "замыкающий камень" висит и всё ещё замыкает. Но, если честно, немного некомфортно под ним стоять. Сразу хочется подвинуться или туда, или же сюда. Но строго поперёк!
42.
Ещё одна непонятка - лестницы. Кто и когда их соорудил? Они родственники трёхкаменному героизму неолита? Или же были сооружены в более современные времена? Кто же это знает... Увы, мы - нет. Да, мы - нет. Но ступеньки абсолютно роскошны.
43.
Вот эти ступеньки сложены из компонентных блоков, примерно таких:
44.
Но размер этих ступенек тоже - ай! Неужели древние цивилизации могли строить такое из вот такого размера запчастей? Как??
45.
Неужели эти обломки просто забраковали и выкинули?? Ой...
46.
Короче, здесь какой-то праздник гигантизма и возвеличивания размеров. Вот ещё один пример, просто рядом с главной платформой, на которой храмы.
47.
Если вниз со стены посмотреть, то там вот такие блоки - как на верхней фотке. Но только не один блок, а... Башню немного скручивает. Ведь каждый такой блок весит.. ой сколько многотонн. А здесь их - целый забор!
48.
Да-да-да! Здесь эти многотонны откуда-то выпиливали, проворачивали, протаскивали, ориентировали, укрепляли - как?? Кто и когда?? Ай, челюсть выпадает уже в который раз...
49.
Сколько здесь таких мега-блоков? Не очень понятно. Поскольку они здесь практически везде. Вот, просто гуляя по местным комплексам - под ногой оказывается очень большой камень.
50.
Ой-ой, он не один такой "очень большой", тут целая конструкция (при этом большие камни внизу метров на 10 ниже этой стены):
51.
Вот такие "малышки". Здесь, на 10-15 метров выше остального грунта. Насколько они были выше в те древние времена строительства - кто же это угадает?
52.
А вот совершенно уникальная картинка. Камушек и ступеньки. Кх-кхм.... Ступеньки = однозначный новодел (так нам сразу и сказали). А вот камушек рядом... В современном мире перетащить такой объект целиком потребует усилий невозможных масштабов. Теоретически-технически всё возможно. Но - как?
53.
Вот эти "средние блоки". Как и каким образом они здесь?? А как там появились "большие блоки"???
54.
Ой, загадки. Непонятки и вообще. А теперь в качестве гарнира, рекламной паузы, что там ещё пригодится...
Каким-то образом, по непонятной причине... Под краями платформы есть туннели. Загадочные конструкции, но они - там. И сейчас там можно остыть от верхней жары, забежать в напиточную, слить в отливочной, и просто по сторонам посмотреть. Эти туннели здесь с самых первых времён! Когда строили платформу, когда вкрючивали в стены трилитоны. Ай!
55.
Эти камни с тех времён:
56.
Это не конец истории. Дальше будет и покруче!
Остальные фотки из Баальбека здесь.
maya4ok4
2019-09-24 09:49 (UTC)
ЗЫ: А трилитоны вполне возможно не вырезались целиком, а выливались на месте по типу бетона. Кое-где в подобных местах даже следы опалубки видны.
lrlay777
2019-09-24 11:01 (UTC)
forgan
2019-09-24 10:37 (UTC)
мне кажется секрет больших камней и точности их прилегания в том что их не вырезали а заливали а опалубку какой то хитрый раствор вроде современного бетона. за века все превратилось в натуральный камень. жаль что секрет утерян. Трудоемкость в этом случае на порядок меньше .
feogrek
2019-09-24 12:14 (UTC)
А потом нанимали чуваков, вроде Витрувия, чтобы он специально, за ради запутать потомков, писал про транспортировку здоровых каменюк для строек.
И других чуваков нанимали, чтобы они ни римских барельефах изображали машины с барабанами, блоками и полиспастами.
В общем, делали всё, чтобы мы думали, что камни вырубали и перемещали, а не лениво так и просто опалубку по месту - раз - бетоном залил - и всё готово.
Наверное, хотели, чтобы мы думали об их трудолюбии.
lrlay777
2019-09-24 10:56 (UTC)
1. Та часть архивов, где было описано строительство- не сохранилась. Разве до нас дошли абсолютно все римские архивы?
2. Строительство осуществлялось вообще не на средства бюджета, а из других источников.
lrlay777
2019-09-24 11:00 (UTC)
Думаю, тех кто это делал, какие то блоки не испугают))) Тут катки, тали разные, блоки и веревки. А пианино - только на руках!
lrlay777
2019-09-24 11:11 (UTC)
vpervye1
2019-09-24 12:14 (UTC)
karabas1212
2019-09-24 11:21 (UTC)
vpervye1
2019-09-24 12:00 (UTC)
feogrek
2019-09-24 12:27 (UTC)
unclesasha
2019-09-24 13:10 (UTC)
1
2019-09-25 11:33 (UTC)
balio
2019-09-24 13:51 (UTC)
Ну там надписи/цифры на греческом или хотя бы на латыни...
Посмотрите в Вике про культуру Зороастри́зма. Может это они?
Я все не могла ответить себе на вопрос, кто построил Дербент. Исламский он, ага, веков за пять до рождения Пророка. В рамках моего мировоззрения, глобального централизованного строительства не может быть без наличия глобального социума. А социум в древние века все таки на религии держался. Глобальна Религия на Востоке до Ислама и Христианства-Зороастри́зм.
feogrek
2019-09-25 10:06 (UTC)
Там есть даже подпись строителей на самом верху колонны, с датировкой, которую относят на 2 августа 60 года нашей эры.
Но что это даст скептикам?
Всегда может найтись идиот, который скажет, что это подделка или что римляне специально забрались повыше, чтобы оставить свою надпись на строении, которое построили не они.
olegmedvedev69
2019-09-24 14:47 (UTC)
andreybar
2019-09-24 15:11 (UTC)
Масоны
newkos
2019-09-24 15:44 (UTC)
Масоны = каменщики
Песок насыпать, камни положить
newkos
2019-09-24 15:50 (UTC)
по песку легче таскать
потом по готовности песок убрать
и Храмище готов
Главное ЗАЧЕМ ВСЁ ЭТО
lycoperdon
2019-09-24 16:21 (UTC)
nikos_kostakis
2019-09-24 16:33 (UTC)
)))
prometei_lj
2019-09-24 17:48 (UTC)
Данный текст построен на логике общей теории мироздания, обзываемой ранее эфирными фантазиями. Желающие найти ошибки в фундаметнах теории могут поискать их тут https://sibved.livejournal.com/19127.html , в моих комментариях к совершенно никудышнему перепосту текста о эфире. В противном случае в случае дискуссии или критики текста будет иметь место разговор китайца с французом, каждый из которых знает лишь один язык - свой родной (конечно, лучшей аналогией был бы разговор первоклассника с выпускником вуза... ... ...).
Edited at 2019-09-24 18:11 (UTC)