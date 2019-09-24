Nota Bene

Евгений Касперский о приятном, интересном и наболевшем

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Баальбек: циклопический объект и много вопросов.

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24 сентября, 11:07
e_kaspersky
Итак, храмовый комплекс Баальбек, Ливан. Взять с собой воды литр минимум, помазаться кремом от солнечных поцелуев, лучше в шортах и лёгкой майке, плюс силу воли гулять там два-три-четыре часа, плюс силу внимания потреблять информацию в невозможно огромных количествах... размером, наверное, с Южный камень (о нём будет позднее). А информации здесь есть весьма и обильно. Готовы? Вам сюда - вверх по лестнице.

1. DSC07110

Наверное, не стоит размазывать кашу по тарелке, а сразу рассказать следующее. Вернее, просто дублирую рассказы нашего гида Ольги (причём интернеты частично подтверждают), что:

1. Баальбек - удивительное место, про которое никто не знал (никаких фоток документов глиняных клинописей не осталось). Вроде бы впервые про этот загадочный проект узнал тот самый Александр Македонский, покорив местных канаанцев (ханаанцев) - как тогда это правильно произносилось? Кто же теперь знает...

// у нашего директора по региону META (Middle East - Turkey - Africa) фамилия именно такая: Kanaan. Он ливанец. Во как бывает.

Вот так бывает, что некоторые офигительные по размерам и значимости события происходят совершенно незаметно для мировых сми документальной истории. Как, зачем, кто построил основание античного комплекса Баальбек - современным историкам это совершенно как вилами по туману... а ещё и в 3Д-очках, ага. Ничего вообще неизвестно, непонятно, даже внятных гипотез нет ни одной. Как так? И вообще.

А далее будет не менее забавная история.

Если кто за ворохом моих слов забыл канву, то она такая: сначала здесь появилось каменное рукотворное основание. Платформа. Сколько этому фундаменту тысяч лет? Когда сюда затащили и притёрли друг к дружке гигантские трилитоны - тоже пока никто не ответил. Но есть и вторая история.

2. На древней каменной платформе построили римский храмовый комплекс. Обалденных размеров. Масштабы тоже зашкаливают. Вы помните про греческий Парфенон? Так вот, он по размерам всего чуть больше местного "малого храма".

Ещё раз. Местный "малый храм" по размерам с Парфенон - нормально?

А теперь с самого начала. И внимательно. Мы пойдём гулять по совершенно уникально-обалденному сооружению. Ну пошли.. ->

Храмовый комплекс Баальбека начинается входной колоннадой. За ней следует шестигранный(!) двор, затем выход на главную площадь. Древнему путешественнику открывался божественный вид на храм Юпитера (увы, только шесть колонн осталось от этого мегасооружения). А слева и чуть внизу стоял храм... историки до сих пор спорят. Не то Бахусу (не верю, хоть и дружу), а скорее всего - Иштар. Или Афродите? Или же Венере? Кто же его знает как именно тогда величали друг дружку местные боги. Мне было бы любопытно, но как же добыть это древнее знание?

Но пора переходить к третьему вопросу, который не менее важен первых двух.

3. Кто построил это гигантское сооружение на не менее гигантских и уже тогда неизмеримо древних камнях баальбекской платформы - а? Очевидный ответ - римляне. Поскольку эти территории в те времена нулевых годов и столетия вокруг этого календаря, всё это было под римским управлением.

Так вот - здесь и главная загвоздка! Римская империя...

Ай, не могу не переключиться на лирическую струну своего настроения.

Римская империя времени упадка
сохраняла видимость твердого порядка:
Цезарь был на месте, соратники рядом,
жизнь была прекрасна, судя по докладам.

(с) Булат Окуджава.

2.

Если вы не обратили внимание на последнюю строчку приведённой цитаты, то это вы зря не обратили. Вот она: "судя по докладам". Так вот, вопрос такой:

3.1. Римская империя была вполне себе нормальной бюрократической структурой, в которой ни один сестерций не проходил мимо учёта и контроля. Так вот, про строительство храмов в Баальбеке римским архивам не известно ничего. Вообще ничего! То есть, сей проект, который имеет всяческие римские аттрибуции, он прошёл мимо римского имперского бюджета. О как!

Ещё раз:
- проект в римское время и под Римской империей.
- проект безумно дорогой и по инвестициям перекрывает или по крайней мере соперничает с прочими римскими проектами того времени.
- в архивах ни-че-го.

Прикольненько? Это примерно как сейчас построить туннель Магадан-Анкоридж, и чтобы про это никто даже не мяукнул.

Ну, я вас завёл? Раскраснелись? Зачесалось? :) Пойдём погуляем по местным объектам времён былых проектов // о, опять на поэзию потянуло...

Прогулка по платформе, здесь был входной шестиугольный дворик. Ещё раз: это маленький крытый(?) "дворик". Вид дворика из центра и направо:

3. DSC07118

Выходим на площадь. И вообще в разные стороны...

4. DSC07134

Там стоял главный храм. Храм Юпитера.

5. DSC07136

А это со стороны входа - вид на малый храм. (Иштар? Венеры? Бахуса? - кто же знает как там нравы нравились по ходу строительства)

6. DSC07137

А вот это совершенно гранитные колонны, которые совершенно не формата местных каменоломен, где только песчаник. Скорее всего, эти конструкции доставлены из древнего Египта. Что интересно, про этот контракт и логистику римские гроссбухи тоже ничего не объясняют. Нифига себе секретный проектик был...

7. DSC07141

И вот так далее. Оцените масштабы ручной каменной работы:

8. DSC07147

От храма Юпитера осталось только шесть колонн. Время, землетрясения и прочие стихии - они потихоньку обнуляют пассионарные порывы прошлых цивилизаций. Между прочим, в одной из зарисовок позапрошлого(?) века этих колонн было девять! То есть, три грохнулись при очередном землетрясении. Ай, как же так...

9. DSC07156

Но уже пора спускаться к "малому храму". Который не то Иштар, не то Венера, не то Бахус. Но всё равно там пахнет излишествами и развратом, нам - туда! :)

10. DSC07180

Но перед погружением в бездну всякого этого, я предлагаю посмотреть и оценить масштабы древних свершений. Если верить реконструкциям, то это всё здесь выглядело примерно вот так:

11. zDSC07107

Крупным планом. Платформа, Храмы, Комплекс:

12. zDSC07108

Я не исключаю, что немного переборщил с аурой от тех событий и чрезмерным поклонением историческим подвигам древних многочисленных гераклов, которые всё это здесь притащили, обтесали, подогнали и соорудили. Посему, наверное, надо этот торт-коктейль историй делать слоями. Вот так: восторг - холодный душ - восторг - потом ещё раз душ, и так далее. Очередь чего сейчас наступила? Ага, включаем холодную воду. По-баальбекски :)

Холодный душ будет освежающий, но краткий. Это вот так. Руины Баальбека были забыты и заброшены на сотни лет (подробности в интернетах по ссылкам выше). Причём настолько всё плохо было, что уровень земли, песка и прочего мусора засыпал руины Баальбека чуть ли не "по пояс"! А вернее - именно так. По пояс. Вот такие руины. И если к ним присмотреться...

13. DSC07129

Если присмотреться, то на уровне нескольких метров над землёй там всё ещё красавятся подписи древних "вася был здесь" =>

14. DSC07132

Да-да. Уровень местного грунта тогда закрывал (и этим спас) древние руины. Тогдашние туристы видели только верхушки торчащих из грунта древних строений.

// А ведь эти храмы, стены, строения - их заносило песком, грязью, год за годом, веками, поколениями живших здесь народов - а им было не до этого. Интересно, а почему? Почему и как? А вдруг мы тоже сейчас проживаем и коптим небо рядом с чем-то очень и очень важным, перед чем в будущем будут преклоняться наши разные потомки, а мы сейчас на это кладём и не уважаем? Ведь это же возможно?

Вот эти подписи "вася и миша были здесь"... в 1884м году. Огого... Интересно, им в раю-аду до сих пор за эту надпись стыдно?

Надписи на этих древних камнях выдерживают любые письменности. Арабскую вязь,

15. DSC07162

.. и рядом греческие откровения.. 1886 года.

16. DSC07244

А теперь от депрессисного и ужасного - вернёмся обратно к позитивному слою нашего существования. Назад-назад! - к великому, прекрасному, но, увы, не всегда вечному. Храм Богини!

// Сами понимаете, что все предположения условны. Главный храм (разрушенный) на главном фундаменте - он был однозначно мужской темы, главенствующей в те древние времена. А вот про всё остальное можно только делать косвенные предположения. Что более всего привлекало тогдашнего местного "Юпитера" - растворы или девки? Кто же знать может... К тому же проект строительства был длиннющий, интересы очередных "юпитеров" могли фокусироваться в разные плоскости.

Короче, к чертям все условности. Административным ресурсом будем считать этот исторически-культурный объект храмом Венеры! И всё на этом.

17. DSC07175

Обратите внимание, что построенное две тысячи (2000) лет назад - оно ровно и вертикально стоит на том же самом месте!

18. DSC07209

Немного порушенное, но там же! И вертикально же!

19. DSC07212

Входная лестница в храм:

20. DSC07220

Многое обрушилось. Но ведь не всё! Вот - замыкающий камень всё ещё на месте.

21. DSC07228

Вот он - две тысячи лет висит над входной дверью. Хотя ведь, двери уже давно и нет.

22. DSC07229

Но стены храма всё ещё стоят! Уже две (ДВЕ) тысячи (ТЫСЯЧИ) лет!!! А вы (мы) можете (сможем) построить что-то такое, что будет стоять (пусть даже частично разрушенное) - ещё две тысячи лет??

23. DSC07230

Главный зал. К чему слова. Здесь надо быть лично и самостоятельно.

24. DSC07235

И кто же это на самом деле всё построил? Куда сгинули древние гениальные строители, архитекторы, инвесторы... А?

25. DSC07236

Куда уехали те, что делал вот это:

26. DSC07241

Где эти волшебники? Почему эти технологии исчезли, насколько это тормознуло развитие человечества? Почему?

27. DSC07247

28. DSC07250

Посмотрите на эти формы. Это строили две тысячи лет тому назад. Эти конструкции, эти проточенные рельефы...

29. DSC07251

30. DSC07252

Афродита? - кто же знает...

31. DSC07255

А для охлаждения перегретого сознания - вот ещё кубик льда в виде картинки с реконструкцией и попыткой объяснения. Ага, да всё равно никто ничего про это не знает. Как? Зачем? Почему? Чей бюджет?... Всё это совершенно никому неизвестно никак.

32. DSC07256

Баальбек, Малый храм.

33. DSC07262

34. DSC07263

35. DSC07264

Всё что выше - это был осмотр больших форматов. Теперь же можно присмотреться и к деталям. А они здесь обалдительные! Резьба по камню... мастера тех времён были абсолютно волшебными! Причём в не самом мягком материале. Поскольку этот резной камень до сих пор (уже две тысячи этих) сохранился! При всяческой природной и антропогенной агрессии. И эти каменные кружева (о! это действительно кружева!) - они здесь и вот так - смотрите!

Иногда палец можно просунуть под-внутрь этого изделия.. (ещё раз, пардон, этой штуке две тысячи лет, а она здесь просто на земле валяется..)

36. DSC07125

Резные... улыбашки :) С тех же времён.

37. DSC07190

Это с крыши отвалилось... и не разрушилось!! Эти львы были водостоками когда-то. В те времена, когда храм был, вода стекала с крыши, оттуда по водостокам - и в пасть к этому льву. Примерно вот так по идее должно было происходить.

38. DSC07193

Да, лев именно такой! И резьба вокруг:

39. DSC07194

Ещё раз: лев, резьба, декорации. Охренительной мощи проект!

40. DSC07215

Сами посмотрите - насколько тонки и изящны линии этого камня! Там видны листья винограда, птицы, как же надо было любить свою работу, чтобы творить такое!!

41. DSC07226

А вот и "замыкающий камень" висит и всё ещё замыкает. Но, если честно, немного некомфортно под ним стоять. Сразу хочется подвинуться или туда, или же сюда. Но строго поперёк!

42. DSC07227

Ещё одна непонятка - лестницы. Кто и когда их соорудил? Они родственники трёхкаменному героизму неолита? Или же были сооружены в более современные времена? Кто же это знает... Увы, мы - нет. Да, мы - нет. Но ступеньки абсолютно роскошны.

43. DSC07144

Вот эти ступеньки сложены из компонентных блоков, примерно таких:

44. DSC07140

Но размер этих ступенек тоже - ай! Неужели древние цивилизации могли строить такое из вот такого размера запчастей? Как??

45. DSC07148

Неужели эти обломки просто забраковали и выкинули?? Ой...

46. DSC07150

Короче, здесь какой-то праздник гигантизма и возвеличивания размеров. Вот ещё один пример, просто рядом с главной платформой, на которой храмы.

47. DSC07160

Если вниз со стены посмотреть, то там вот такие блоки - как на верхней фотке. Но только не один блок, а... Башню немного скручивает. Ведь каждый такой блок весит.. ой сколько многотонн. А здесь их - целый забор!

48. DSC07164

Да-да-да! Здесь эти многотонны откуда-то выпиливали, проворачивали, протаскивали, ориентировали, укрепляли - как?? Кто и когда?? Ай, челюсть выпадает уже в который раз...

49. DSC07165

Сколько здесь таких мега-блоков? Не очень понятно. Поскольку они здесь практически везде. Вот, просто гуляя по местным комплексам - под ногой оказывается очень большой камень.

50. DSC07172

Ой-ой, он не один такой "очень большой", тут целая конструкция (при этом большие камни внизу метров на 10 ниже этой стены):

51. DSC07196

Вот такие "малышки". Здесь, на 10-15 метров выше остального грунта. Насколько они были выше в те древние времена строительства - кто же это угадает?

52. DSC07201

А вот совершенно уникальная картинка. Камушек и ступеньки. Кх-кхм.... Ступеньки = однозначный новодел (так нам сразу и сказали). А вот камушек рядом... В современном мире перетащить такой объект целиком потребует усилий невозможных масштабов. Теоретически-технически всё возможно. Но - как?

53. DSC07203

Вот эти "средние блоки". Как и каким образом они здесь?? А как там появились "большие блоки"???

54. DSC07205

Ой, загадки. Непонятки и вообще. А теперь в качестве гарнира, рекламной паузы, что там ещё пригодится...

Каким-то образом, по непонятной причине... Под краями платформы есть туннели. Загадочные конструкции, но они - там. И сейчас там можно остыть от верхней жары, забежать в напиточную, слить в отливочной, и просто по сторонам посмотреть. Эти туннели здесь с самых первых времён! Когда строили платформу, когда вкрючивали в стены трилитоны. Ай!

55. DSC07267

Эти камни с тех времён:

56. DSC07269

Это не конец истории. Дальше будет и покруче!

Остальные фотки из Баальбека здесь.



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maya4ok4

2019-09-24 09:49 (UTC)

Вы еще "южный камень" пропустили - вот где масштабы-то! Кстати читал, что древние египтяне знали о Баальбеке, но даже 3-5 тыщщ назад он был очень древним. По одной из легенд построили его гиганты. Возможно Атланты или их потомки.

ЗЫ: А трилитоны вполне возможно не вырезались целиком, а выливались на месте по типу бетона. Кое-где в подобных местах даже следы опалубки видны.
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lrlay777

2019-09-24 11:01 (UTC)

Бетон имеет вполне идентифицируемый химический состав. И если таковой не обнаружен в камне- значит это не он.
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forgan

2019-09-24 10:37 (UTC)

мне кажется секрет больших камней и точности их прилегания в том что их не вырезали а заливали а опалубку какой то хитрый раствор вроде современного бетона. за века все превратилось в натуральный камень. жаль что  секрет утерян. Трудоемкость в этом случае на порядок меньше .

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feogrek

2019-09-24 12:14 (UTC)

Причем заливали их прям в каменоломнях, имитируя следы от вырубки из скальной породы.

А потом нанимали чуваков, вроде Витрувия, чтобы он специально, за ради запутать потомков, писал про транспортировку здоровых каменюк для строек.
И других чуваков нанимали, чтобы они ни римских барельефах изображали машины с барабанами, блоками и полиспастами.

В общем, делали всё, чтобы мы думали, что камни вырубали и перемещали, а не лениво так и просто опалубку по месту - раз - бетоном залил - и всё готово.
Наверное, хотели, чтобы мы думали об их трудолюбии.
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lrlay777

2019-09-24 10:56 (UTC)

Ну, мало ли...
1. Та часть архивов, где было описано строительство- не сохранилась. Разве до нас дошли абсолютно все римские архивы?
2. Строительство осуществлялось вообще не на средства бюджета, а из других источников.
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lrlay777

2019-09-24 11:00 (UTC)

Обсуждали сегодня, как пианино люди затаскивают в квартиры в многоэтажках. Оказывается пианино то весит от 270 до 380 килограмм! В лифт не помещается. Чисто ручной труд, по лестничным маршам.
Думаю, тех кто это делал, какие то блоки не испугают))) Тут катки, тали разные, блоки и веревки. А пианино - только на руках!
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lrlay777

2019-09-24 11:11 (UTC)

Помнится, как то давно был эксперимент- как перемещали истуканов на острове Пасхи. Практический. Обвязали веревками , не помню правда что- настоящую статую не позволили бы трогать, скорее всего. Но если не ее, то вменненый ей по весу , форме и размеру каменный блог. Потом наклоняли то в одну сторону, то в другую, подтягивая зависшую часть веревками вперед. Статуя , как бы, "ходила".
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vpervye1

2019-09-24 12:14 (UTC)

Бредятина этот эксперимент. Каменоломни на склоне вулкана были, а оттуда спустить моаи матрёшкой не получится.

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karabas1212

2019-09-24 11:21 (UTC)

Очень интересно рассказываете . Жду продолжения .
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vpervye1

2019-09-24 12:00 (UTC)

На первый взгляд всё как и в других храмах, которых как грязи по всей Европе и Азии. Что в нём особенного и удивительного?
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unclesasha

2019-09-24 13:10 (UTC)

Насколько я помню, было довольно убедительно доказано, что большие камни Баальбека вырубили и положили на место в римские времена, непосредственно перед возведением храма поверх них. Но народу так не интересно...
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1

2019-09-25 11:33 (UTC)

Ничего вы не понимаете. Этот народ - носитель 'лучшего в мире советского образования'. И этому народу с высоты этого образования виднее, как оно и что на самом деле.
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balio

2019-09-24 13:51 (UTC)

А если убрать современное "все что построено, было построено Римом", какие там доказательства, что это греко римская культура?
Ну там надписи/цифры на греческом или хотя бы на латыни...
Посмотрите в Вике про культуру Зороастри́зма. Может это они?
Я все не могла ответить себе на вопрос, кто построил Дербент. Исламский он, ага, веков за пять до рождения Пророка. В рамках моего мировоззрения, глобального централизованного строительства не может быть без наличия глобального социума. А социум в древние века все таки на религии держался. Глобальна Религия на Востоке до Ислама и Христианства-Зороастри́зм.
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feogrek

2019-09-25 10:06 (UTC)

Ну там надписи/цифры на греческом или хотя бы на латыни

Там есть даже подпись строителей на самом верху колонны, с датировкой, которую относят на 2 августа 60 года нашей эры.

Но что это даст скептикам?
Всегда может найтись идиот, который скажет, что это подделка или что римляне специально забрались повыше, чтобы оставить свою надпись на строении, которое построили не они.
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olegmedvedev69

2019-09-24 14:47 (UTC)

Поражают технологии, того времени, размеры сооружений, даже страшно подумать сколько это стоило.
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andreybar

2019-09-24 15:11 (UTC)

Хорошо что денег еще не придумали, а то разорились бы
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Масоны

newkos

2019-09-24 15:44 (UTC)

Это Масоны втихаря для себя построили

Масоны = каменщики
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Песок насыпать, камни положить

newkos

2019-09-24 15:50 (UTC)

А можно песок насыпАть, сверху класть камни
по песку легче таскать
потом по готовности песок убрать
и Храмище готов

Главное ЗАЧЕМ ВСЁ ЭТО
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lycoperdon

2019-09-24 16:21 (UTC)

Хорошо строили две тысячи лет назад.
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nikos_kostakis

2019-09-24 16:33 (UTC)

Мне еще во студенчестве казалось, что лучше было бы так: "Храамовый коомплекс Баальбек"!
)))
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prometei_lj

2019-09-24 17:48 (UTC)

Век был золотой. Со своими условиями и для химических реакций, которые в железном веке невозможны, и для физических законов, которые тоже были иными с точки знения современной науки, стоящей на совершенно ненаучных фундаментах. Что же до назначения столь необычных сооружений, то тут лучше подождать немножко - век железный на исходе, а век золотой на носу, не только с иной скоростью течения времени, позволяющей изощряться в художествах сколько угодно долго, но и с эфирными условиями для такой экспрессии мусорных на сегодня участков днк людей, при которых обычные люди в условиях чрезвычайно высокой центробежной составляющей в весе всего сущего у экватора планеты могут очень быстро вырастать до исполинских размеров , не испытывая при этом неудобств ни с собственным весом ни с весом окружающих предметов (не забываем, что нигде во вселенной гравитации не существует, бывает лишь стремление при определенных условиях либо к встречному движению либо к противоположному по направлению, по типу спускающихся с противоположных склонов горнолыжников - и все это было сказано Ньютоном задолго до того, как кто то написал формулу закона всеобщего тяготения Ньютона), достигая при этом таких высот в своих мыслительных процессах, которые сегодня ежели кому и доступны, то только разве лишь богам с их непривычным и к тому же еще и неведомым для людей (да и для тыщалет живущих тоже) стилем питания.

Данный текст построен на логике общей теории мироздания, обзываемой ранее эфирными фантазиями. Желающие найти ошибки в фундаметнах теории могут поискать их тут https://sibved.livejournal.com/19127.html , в моих комментариях к совершенно никудышнему перепосту текста о эфире. В противном случае в случае дискуссии или критики текста будет иметь место разговор китайца с французом, каждый из которых знает лишь один язык - свой родной (конечно, лучшей аналогией был бы разговор первоклассника с выпускником вуза... ... ...).

Edited at 2019-09-24 18:11 (UTC)
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